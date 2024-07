Ex de Dodô Pixote cobra pensão e pede para o músico desbloquear filha - Foto: Reprodução

Publicado 08/07/2024 09:19

Lilian Mayumi, ex-esposa do cantor Dodô, vocalista do grupo Pixote, usou as redes sociais no último domingo (7) para cobrar publicamente o pagamento da mensalidade escolar dos filhos. Além disso, ela acusou o cantor de bloquear a comunicação com uma das filhas, Mirella.

Em seus stories do Instagram ela expôs o conflito familiar: "Querido Dodô, favor me mandar o dh [dinheiro] da escola Monte Castelo, que já paguei, e nada mais justo do que você pagar a metade, pois trata-se da mensalidade dos filhos que tive com você. Se quiser que eu repita o valor, me avise", escreveu a empresária.



Em seu desabafo, Lilian também pediu que Dodô desbloqueasse a filha caçula, Mirella, do contato. "Ah, e desbloqueia a Mirella… Ela não te procurará mais, fique tranquilo", completou, demonstrando preocupação com a relação entre pai e filha.



A publicação repercutiu entre os seguidores: "Por que ela tem que pedir isso nos stories", questionou uma. "Quando a mulher chega nesse ponto e porque ela já cansou de todas as outras alternativas", apontou outra. "Como um pai bloqueia a filha?", perguntou um terceiro. "Alguém avisa pra Luana Piovani que tem macho sem noção na área", alertou mais uma.

Lilian e Dodô foram casados por 12 anos e anunciaram a separação em 2021. Juntos, eles têm três filhos: Luís Felipe, Pedro Paulo e Mirella. Até o momento, o famoso não se manifestou sobre as acusações da ex-mulher.

