MC Cabelinho posta foto com ex de Luísa Sonza e web reage: 'Fiéis' - Foto: Reprodução

Publicado 08/07/2024 11:07 | Atualizado 08/07/2024 11:14

Na noite de domingo (7), MC Cabelinho agitou as redes sociais ao compartilhar momentos de uma resenha com amigos em sua casa no Rio de Janeiro. Entre os convidados, estava o youtuber Chico Moedas, com quem o funkeiro protagonizou momentos de pura camaradagem.



"Se mexer contigo, eu mato", brincou MC Cabelinho, usando gírias cariocas para se declarar ao amigo. Chico Moedas, por sua vez, respondeu carinhosamente: "Meu marrento", mostrando a sintonia entre os dois.

Vale destacar que a influenciadora Karen Alencar também marcou presença na festa e estava vestindo a mesma camisa que o artista usou para dar entrevista durante o Rock in Rio Lisboa. Cabelinho ainda postou um story com ela e legendou: “Levada”.



Em 2023, tanto Chico Moedas quanto MC Cabelinho se envolveram em polêmicas de traição, que repercutiram intensamente nas redes sociais. Bella Campos, ex-namorada do funkeiro, terminou o relacionamento após descobrir a traição e não hesitou em expor o ocorrido publicamente.



Luísa Sonza, ex-namorada de Chico Moedas, também teve uma separação tumultuada. A cantora revelou a traição durante sua participação no programa Mais Você, lendo uma carta que havia escrito no momento do término, tornando pública a razão do fim do relacionamento.