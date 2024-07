Giovanna escolheu um vestido verde com recortes - Reprodução / Instagram

Publicado 08/07/2024 10:26 | Atualizado 08/07/2024 10:29

A ex-BBB Giovanna Lima causou alvoroço nas redes sociais ao comentar uma cena do programa "De Férias Com o Ex". "Sério que vocês falam que eu sou a cara desse reality? Vocês me veem fazendo isso?", questionou a nutricionista, provocando uma enxurrada de reações dos ex e atuais participantes do programa.



Stéfani Bays, atualmente no reality, não demorou a responder. "E ainda fui a primeira a levantar torcida pra essa mona aí! Sai fora! A ideia do público dela dizer que ela era a cara do programa DFCX era dizer que ela passa uma energia de pessoa super divertida e alto astral. O público dela é público de reality. Burra ainda por cima!", disparou Stéfani, em tom ácido.



Outro participante, Lhuis Mattos, também defendeu o programa e criticou a postura de Giovanna. "Fazendo isso o que gente? Sendo feliz e vivendo intensamente? Mania que o povo tem de querer desmerecer os outros. O de férias é e sempre foi um reality de pegação, quem aceita ir sabe disso. ‘Ai mas vocês me veem fazendo isso’ na internet tá cheio de gente que tem a régua da moral né? O povo parece que não transa", afirmou Lhuis.



Até Lumena Aleluia, ex-participante de ambos os programas, entrou na polêmica de forma irônica. Ela postou um vídeo regando algumas plantas e as nomeando de Giovanna, insinuando falta de jogo da ex-BBB. Diante das reações, a mineira se defendeu: “Mas eu nem falei nada (risos) só perguntei se alguém me vê desse jeito aí porque não sei de onde tiraram. Só não sou da pegação geral”, concluiu a ex-sister, colocando um ponto final na discussão.