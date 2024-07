Zilu teme agressão de Dado Dolabella à Wanessa: 'Rezo todos os dias' - Foto: Reprodução

Zilu teme agressão de Dado Dolabella à Wanessa: 'Rezo todos os dias'Foto: Reprodução

Publicado 08/07/2024 12:57 | Atualizado 08/07/2024 13:07

Zilu Godoy surpreendeu os ouvintes de seu novo podcast, "Café com Resposta", ao abrir o coração sobre uma questão delicada envolvendo sua filha, Wanessa Camargo, e o namorado, Dado Dolabella. A socialite relembrou o passado conturbado do ator, conhecido por supostos episódios de violência, e confessou a dificuldade de lidar com essa situação como mãe.

"Falar de filho é tão difícil, porque a gente cria com tanto amor, com tanta preocupação, com tanta dedicação, e quando eles crescem, eles ficam independentes, e aí eles têm escolha”, ponderou. Para quem não se lembra, Dado Dolabella foi denunciado por agressão pela ex-namorada, Luana Piovani, e também por uma funcionária de um hotel em 2008. Anos depois, ele teria sido condenado a cumprir pena, mas a sentença foi anulada.

Durante o podcast, Zilu foi questionada sobre as acusações contra Dado em uma entrevista com uma delegada. "Falar de filho é tão difícil", desabafou Zilu. "Criei meus três filhos com amor e preocupação, sempre ensinando os valores da família e da fé. Dentro de casa, nunca houve violência, apenas amor”, declarou, visivelmente emocionada.



Zilu também refletiu sobre seu próprio casamento com Zezé di Camargo, lembrando que, apesar do término conturbado, nunca houve violência. “Casal discute, mas isso era o máximo que acontecia. Sempre quis que meus filhos tivessem um exemplo positivo e soubessem que, por esse caminho, eles iriam vencer”, contou.

Com relação à Wanessa, Zilu revelou: “E hoje ela tem a escolha dela, e eu só posso torcer para que isso nunca aconteça. Porque, como mãe, não é fácil. Rezo todos os dias para que a minha filha seja feliz", afirmou.



O histórico de Dado voltou à tona quando Wanessa participou do Big Brother Brasil, o que reacendeu os rumores de que Zilu teria tentado afastar a filha do namorado após a saída polêmica do reality. É importante destacar que o casal chegou a se separar e anunciaram sua reconciliação quando a cantora voltou aos palcos pela primeira vez após sua participação no programa.