Fotos: Viuva de Gal Costa surge de ?cara fechada? ao lado da cantora e ex-funcionáriosFoto: Arquivo Pessoal

Publicado 08/07/2024 17:20 | Atualizado 08/07/2024 18:55

A coluna de Daniel Nascimento trouxe à tona o imbróglio envolvendo a falecida cantora Gal Costa e seus prestadores de serviço. Neste domingo (07), o casal de ex-funcionários da famosa deu entrevista sobre o processo que move contra o espólio da artista. Agora, este colunista que vos escreve, trás fotos exclusivas de Luciana de Souza e Ed Wilson com a cantora falecida e sua esposa.



Nas imagens, é possível observar os ex-funcionários, Luciana de Souza e Ed Wilson, participando de um momento pessoal de Gal Costa. Na ocasião, o que aparentava ser um aniversário da cantora.



Embora se tratasse de uma data festiva, Wilma Petrillo, viúva e ex-empresária da artista, surge com cara de poucos amigos. Tudo indica que ela não estava aproveitando o momento com os demais.



Vale destacar que o casal exige mais de R$ 1 milhão em direitos trabalhistas, alegando condições precárias de trabalho e falta de pagamentos. Inclusive, eles afirmam que a cantora e sua viúva forjaram depósitos bancários com envelopes vazios. Além disso, a mulher trabalhava em jornadas de 14 horas seguidas sem direito a se alimentar e com pausa de apenas 30 minutos.