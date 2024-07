Luana Piovani esquece intrigas e vive relacionamento com fotógrafo - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 08/07/2024 15:11 | Atualizado 08/07/2024 15:16

Luana Piovani lançou uma indireta certeira em suas redes sociais no último domingo (7), logo após a notícia sobre o suposto término de seu relacionamento com o fotógrafo Lucas Bitencourt. A atriz, que já teria comunicado o fim para a família há dois meses, refletiu sobre a superficialidade da beleza em um post nas redes sociais.



"Porque de cara bonita o mundo tá cheio e eu quero bem mais que isso", escreveu a famosa, deixando claro que espera algo além em seus relacionamentos. A publicação rapidamente chamou a atenção dos fãs, que começaram a especular sobre o que teria motivado o rompimento com Lucas, até então um casal bastante querido pelo público.

A suposta separação, no entanto, ainda permanece um mistério. Recentemente, uma seguidora notou a ausência de fotos do casal e perguntou diretamente à atriz se o namoro havia acabado. Com uma resposta enigmática, Luana apenas usou um emoji de carinha pedindo silêncio, aumentando ainda mais a curiosidade dos seguidores sobre os detalhes do término.



Vale destacar que a atriz conheceu o rapaz em 2021. O fotógrafo foi o segundo namorado de Luana Piovani após o fim do seu casamento com Pedro Scooby. Além da fotografia, ele é empresário e também atua com trabalhos voluntários em diversos países.