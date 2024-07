Tati Machado fala sobre rumores de suposta ?fraude? no ?Dança dos Famosos? - Foto: Reprodução

Tati Machado fala sobre rumores de suposta ?fraude? no ?Dança dos Famosos?Foto: Reprodução

Publicado 08/07/2024 16:04 | Atualizado 08/07/2024 16:04

Em meio à polêmica que se seguiu à sua vitória no Dança dos Famosos, Tati Machado se pronunciou durante o programa Encontro desta segunda-feira (8). A repórter, coroada campeã do famoso quadro do Domingão com Huck, foi alvo de acusações sobre supostas vantagens indevidas na competição. Com um tom firme, ela decidiu responder às críticas e esclarecer os bastidores de sua conquista.



Conhecida por seu carisma e desenvoltura, Tati revelou a intensa dedicação necessária para suas performances. "O processo era incrivelmente desafiador. Embora nossa meta fosse fazer com que tudo parecesse fluido e natural no palco, cada passo era fruto de extenso estudo e prática", explicou. A jornalista destacou as muitas horas de ensaio, longe da aparente facilidade das apresentações ao vivo.



A campeã também abriu o coração sobre os momentos de dúvida e ansiedade que enfrentou. "Foram muitas as madrugadas dedicadas a absorver cada ritmo, a me conectar profundamente com a dança. A dor e o esforço são partes invisíveis dessa trajetória que só nós, que estamos lá, conhecemos verdadeiramente", compartilhou. A declaração emocionou os fãs, que acompanharam sua jornada.



Sobre as insinuações de que teria sido favorecida na competição, a famosa foi categórica ao desmentir os rumores. "Quando me acusavam de ter privilégios, eu apenas pensava na minha sorte por ter o apoio incondicional de minha família e amigos. Esse é o verdadeiro privilégio", afirmou.