Maíra Cardi revela pedido inusitado da filha sobre as doações no RS Foto: Reprodução

Publicado 08/07/2024 19:02 | Atualizado 08/07/2024 19:06

Após polêmica com Arthur Aguiar, Maíra Cardi revelou nas redes sociais uma nova atividade educativa que realizará com a filha, Sophia, de 5 anos. Com a ajuda do padrasto, Thiago Nigro, a pequena vai vender bolos no condomínio onde a família mora. A iniciativa surgiu após a mesma chamar o celular de um cozinheiro da família de "pobre".



Em seus stories do Instagram, a famosa detalhou a atividade: "Thiago faz umas brincadeiras de merecimento, de trabalho com a Sophia. E aí eles fizeram um acordo: ela ganhou um dinheiro e, agora, eles vão no mercado comprar uns ingredientes para fazer bolo e ele ensiná-la a fazer dinheiro", explicou a coach de emagrecimento.

Em seguida, ela confirmou quando começa a iniciativa da criança: "Amanhã ela vai vender aqui no condomínio os bolos saudáveis que ela vai fazer", afirmou.



Maíra também contou sobre um desafio curioso que enfrentaram para iniciar o empreendimento. "Só que ele não tem dinheiro em espécie, só cartão. E ela quer dinheiro. Aí ele pediu para a nossa chef de cozinha dinheiro emprestado. Ela falou: 'Eu tenho, mas eu vou te falar uma coisa: eu nunca imaginei na minha vida que iria emprestar dinheiro para o Primo Rico'", compartilhou, rindo da situação.



Vale lembrar que a atividade de ensinar Sophia a empreender veio a público pouco após Maíra Cardi ter se envolvido em uma polêmica por chamar um funcionário de "pobre". Supostamente, a nova atividade busca mostrar uma lição valiosa à filha sobre trabalho, responsabilidade e a importância de valorizar o dinheiro.