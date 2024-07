Flay - Reprodução/Instagram

Flay, ex-BBB e cantora, fez um desabafo nesta segunda-feira (8) sobre as ameaças que teria recebido de seu ex-marido, Jhonatan Ricarte Pereira. Mãe de Bernardo, de 6 anos, ela relatou estar preocupada com sua segurança e a do filho após a suposta intimidação do pai biológico.

"Eu crio meu filho sozinha, vocês sabem. Quando ele tinha um ano, eu decidi me separar do pai dele porque não queria que meu filho presenciasse o que eu vivia dentro de casa", iniciou ela em uma live no Instagram. "Seis anos depois de criar meu filho, que nunca precisou de nada, graças a Deus e a mãe dele, vim aqui porque acabo de ser ameaçada”, revelou.



Para quem não sabe, Flay viveu um relacionamento com Pedro Maia Leonel, a quem o filho ainda vê como figura paterna, o que teria feito incomodado Jhonathan: "Ele se viu perdendo espaço de pai para uma outra pessoa e começou a querer reivindicar seu direitos", afirmou.



Além do desejo de Flay, o próprio Bernardo não quer ter contato com o pai biológico. "Nunca denunciei a pessoa. No Brasil, não pagar pensão é motivo de ser preso. Eu não quis que isso partisse de mim mas, infelizmente, pessoas tomam decisões erradas na vida. Uma decepção atrás da outra, anda com as pessoas erradas, e paga o preço", ponderou.



A ex-BBB revelou pagar quase R$5 mil nos estudos do filho e chegou a pedir R$1,5 mil para o pai de Bernardo, que não concedeu os valores após seis anos de ausência. Vale destacar que, ainda que Flay não tenha denunciado, o seu ex-marido foi condenado em 2022, após participar de uma organização criminosa que atuava em lavagem de dinheiro.



"Deixo aqui salvo que fui ameaçada", enfatizou. "Ele disse que não tem homem, nem Justiça, nem juiz, nem capeta que impeça ele de chegar perto do filho dele. E eu digo: não chega se eu não deixar. Eu que crio, ensino, dou valores. Se eu não quiser, não chega. Se nesse momento de loucura fizer algo contra a minha vida, está aqui salvo quem foi que fez", esclareceu.

"Ele sabe os direitos e os deveres dele, e tá tudo certo, sob a lei. Eu odeio injustiça. Procure seus direitos, o que você pode e deve fazer com a criança como pai", declarou a ex-sister, supostamente apontando também direitos do menino que foram negados pelo pai. “O destino do meu filho não vai ser igual o pai dele. Não vou baixar a minha guarda para homem nenhum", finalizou.