Ator de 'This is Us' se encanta com o Festival de Parintins no Brasil - Foto: Reprodução

Ator de 'This is Us' se encanta com o Festival de Parintins no Brasil Foto: Reprodução

Publicado 09/07/2024 09:13 | Atualizado 09/07/2024 09:21

Logan Shroyer, conhecido por seu papel como Kevin adolescente na série "This is Us", esteve no Brasil no último fim de semana de junho para prestigiar o famoso Festival de Parintins. Uma semana após o evento, o ator compartilhou várias fotos do Bumbódromo, onde acompanhou as apresentações dos bumbás. As imagens mostraram o entusiasmo do famoso pelo espetáculo cultural.



"Parintins! Que lugar incrível! Essa foi uma experiência única na vida, e eu não podia acreditar na energia do lugar!", escreveu Logan em seu post no Instagram. O ator ficou impressionado com a intensidade e a vibração do festival, compartilhando com seus seguidores detalhes da competição.

O galã entaõ detalhou o evento para aqueles que desconhecem: "Para aqueles que não sabem, a história por trás deste evento remonta há muito tempo e é uma competição entre duas equipes", acrescentou. Ele também revelou que escolheu um lado: "Que fique sabido, e isto foi antes de eu saber que eles ganharam, eu sou do time Caprichoso até o fim!".



Além de elogiar o evento, Shroyer destacou a simpatia do povo local, que o acolheu calorosamente durante sua estadia. "As pessoas foram tão incrivelmente acolhedoras, e eu me sinto tão grato por ter estado lá!", disse o ator. A experiência única do ator certamente ajudou a divulgar a beleza e a tradição da festa, repercutindo nas redes sociais.



A visita de Shroyer ao Festival de Parintins deu o que falar na web: “Vem pro melhor”, declarou o ex-BBB Lucas Pizane com um emoji de coração azul. “Apenas gostosos coma caprichosos mesmo haha”, disse uma fã. “Não, você tem que ser Garantido! Bem vindo ao Brasil, para a linda Amazônia!”, ressaltou outra. “O homem se apaixonou no br”, apontou mais uma.