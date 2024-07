Matteus posta banho de rio com Isabelle - Reprodução / Instagram

Publicado 09/07/2024 15:52 | Atualizado 09/07/2024 15:54

Isabelle Nogueira, que terminou o BBB 24 em terceiro lugar, precisou se pronunciar nas redes sociais após surgirem novos boatos de que estaria grávida de Matteus. Um seguidor publicou uma foto na qual a manauara aparentava estar com “barriga de grávida”, e chegou a pedir uma resposta da ex-sister.

No X, antigo Twitter, o internauta chegou a questioná-la: “Isabelle Nogueira, comenta”, pediu o fã. Pouco tempo depois, a cunhã-poranga respondeu de forma breve e enigmática: "Não entendi". Nos comentários, seus seguidores tentaram esclarecer a situação, explicando a insinuação sobre a barriga.

A resposta de Isabelle gerou uma série de reações entre os seguidores. "Tu se passa né", brincou uma pessoa. Outro fã sugeriu: "Vê a foto direito, dona Isabelle". A situação reacendeu conversas sobre o sonho de Matteus de formar uma família, algo que a dançarina também compartilha.



O casal, carinhosamente apelidado de "Mabelle", segue encantando seus seguidores desde o fim do reality. Em uma entrevista ao PodDelas, a ex-sister não economizou elogios ao parceiro. "Ele é exatamente como vocês viam no BBB: uma pessoa que se doa muito, cavalheiro", declarou. "Ele é amado! Por onde eu vou: ‘Cadê o alegrete? Cadê o Matteus?’. Às vezes a gente fica deitado um do lado do outro vendo os edits de Mabelle", revelou Isabelle.