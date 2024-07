Pedro Scooby rebate seguidora que compara Cintia Dicker a Luana Piovani - Reprodução / Instagram

Publicado 09/07/2024 12:59 | Atualizado 09/07/2024 13:00

Após Luana Piovani surgir em uma nova polêmica com Pedro Scooby, Cíntia Dicker resolveu se pronunciar. Sem citar nomes, a modelo e parceira do surfista, compartilhou sua opinião sobre o uso das redes sociais para expor problemas pessoais. Discreta, a famosa deixou claro que não concorda com a estratégia.

Respondendo a perguntas de seguidores, Cíntia foi direta ao afirmar que discordâncias devem ser tratadas diretamente com os envolvidos. "Os meus problemas, amor, vocês não vão resolver. O de vocês, eu não vou poder resolver. Então liga pra quem pode resolver. E é isso. Agora vou deitar na minha caminha, porque os meus problemas eu vou cuidar daqui," iniciou ela em um story no Instagram.



A amada do atleta também apontou que esse tipo de discussão nas redes sociais atrai a atenção do público. "Eu acho um desperdício. Aliás, acho que é engajamento. Amor, lavar roupa suja no Instagram dá engajamento, dá 'like', dá dinheiro para a pessoa que fica lavando roupa suja na internet. Vamos acordar," concluiu, destacando que muitas pessoas utilizam essas situações para ganhar visibilidade.



A declaração ocorreu pouco depois de Luana Piovani expor mais uma vez seu ex-marido, Pedro Scooby, na internet. A atriz, mãe de três filhos com o surfista, o acusou de não arcar com metade dos custos das crianças. "Ele é um baita herói, né? Super amoroso. Pena que é inconsequente, irresponsável, não paga nem 50% das despesas dos filhos. Mas todo mundo acha que é o melhor pai do mundo, porque ama seus filhos e é um baita cara alto astral," desabafou.