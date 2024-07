Wanessa vira garota-propaganda de curso de trancista de Leidy Elin - Foto: Reprodução

Publicado 09/07/2024 10:11 | Atualizado 09/07/2024 10:18

A ex-BBB Leidy Elin já havia revelado seus planos após o reality show, explicando que pretendia lançar um curso de trancista. Agora a influencer está prestes a realizar seu empreendimento, que deve ser lançado na noite desta terça-feira (9). Além disso, ela conta com a ajuda da amiga e cantora Wanessa Camargo na divulgação.



“Amores, dica de ouro pra você que quer mudar a sua vida, ter uma nova profissão, né? Ser autônomo, enfim, fazer da sua vida um sucesso, uma empresária, trancista maravilhosa. Eu quero indicar a melhor que nós temos. A Leidy, minha amiga, tá fazendo um curso”, iniciou a filha de Zezé Di Camargo nas redes sociais.



Em seguida, ela detalhou como o lançamento pode auxiliar as mulheres: Você que quer aprender como fazer tranças, não só sobre como fazer tranças, mas também como fazer e gerir o seu negócio com marketing, como cuidar do seu negócio direitinho”, explicou ela. Por fim, a famosa divulgou o link para as inscrições.



Vale lembrar que Wanessa foi uma das grandes aliadas de Leidy Elin no BBB 24, assim como Yasmin Brunet, e surgiu ao lado da trancista em meio às polêmicas. A ex-sister defendeu a cantora de Davi Brito após sua expulsão e comprou briga com o baiano, chegando a jogar todas as suas roupas na piscina.



Ao falar sobre o curso anteriormente, Leidy adiantou que deveria ser algo com um preço acessível, visando a empregabilidade de mulheres que vieram da periferia. A ex-sister, que também é de origem humilde, tinha o sonho de desenvolver ainda mais o seu lado trancista e empresária por meio do lançamento.