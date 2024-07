Andressa Urach diz que gostaria de gravar vídeo adulto com Kid Bengala - Reprodução/Instagram

Andressa Urach diz que gostaria de gravar vídeo adulto com Kid BengalaReprodução/Instagram

Publicado 08/07/2024 20:30

Andressa Urach voltou a causar nas redes sociais! Desta vez, um áudio polêmico veio à tona, após a influenciadora gravar material com um homem com nanismo, conhecido no como “Pistolinha”. O conteúdo, que repercutiu nesta segunda-feira (8), recebeu milhares de visualizações.



No áudio que viralizou nas redes sociais, Pistolinha expõe a intimidade da produtora de conteúdo adulto e faz revelações inusitadas sobre a ex-Fazenda. Aliás, o ator pornô foi além e revelou que, ao gravar com Andressa Urach, ela não teria conseguido completar a relação sexual.

“Na primeira vez que a gente foi gravar, ela não quis, porque não tinha feito a chuca. Na segunda vez, ela tentou, mano, e quase que peid* no cacet*. Ela não aguenta piro** no botico”, teria declarado ele, respondendo a um amigo. O registro rapidamente rendeu uma verdadeira chuva de comentários.

“Eu fico chocado com a capacidade desses homens de revelarem a intimidade com a mulher, como se fosse um prêmio! Que coisa ridícula, gente”, detonou uma internauta. “Até parece que a Andressa, com anos de estrada, iria arregar assim, não consigo acreditar nessa história”, afirmou outra. “Gente, que baixaria isso, coitada da Andressa”, escreveu uma terceira.