Simone Mendes é mãe de Henry, de 9 anosReprodução / Instagram

Publicado 09/07/2024 08:51 | Atualizado 09/07/2024 08:52

A cantora Simone Mendes divertiu os seguidores ao fazer um vídeo com o marido, o empresário Kaká Diniz, e se complicar quando o filho Henry, de 8 anos, escutou. Nas redes sociais, a famosa estava declarando como o parceiro fica bonito em seu uniforme de luta e ele brincou sobre o assunto, que deixou a criança confusa.



Em seus stories do Instagram, a artista se declarou para o marido: “É o seguinte. Você não fica lindo quando está vestido com essa roupa?”, começou ela. “Eu vou dormir com ela. Aí você vai ver eu com ela e sem ela”, rebateu Kaká. Mas Henry então entrou na conversa, confuso, ele perguntou: “Vai estar sem ou com?”.



O marido da cantora logo tentou consertar a frase: “Não, com, né? Dormir de roupa”. E mais depressa o menino continuou: “Então por que você disse que vai estar sem ela?”, perguntou. “Não, porque pra mim dormir eu tenho que tomar um banho e tirar a roupa. Como é que eu vou tomar banho? Entendeu?”, explicou Kaká.



A conversa seguiu rendendo com as respostas rápidas da criança: “Tomando, né? Mais fácil. Tomando, tomando banho”, disparou Henry. “Eu sei, meu filho, mas a gente tem que tirar a roupa, né? Por isso que eu estou dizendo que à noite eu vou tirar a roupa”, explicou o pai. “Você também ‘lá ele’”, declarou o menino, desconfiado.