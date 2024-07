Neymar Jr e Rafaella Santos - Reprodução/Instagram

Publicado 09/07/2024 11:54

Rafaella Santos, irmã do craque Neymar Jr., teria decidido eternizar na pele os nomes das pequenas Mavie, finha do jogador com Bruna Biancardi, e Helena, suposta nova herdeira do atleta. A tatuadora Biela Vianna compartilhou nesta terça-feira (9) algumas opções de caligrafias para o nome das pequenas, que provavelmente serão usadas nas novas tattoos da influencer.



"Quem será que vai tatuar esses nomes?", brincou a tatuadora em suas redes sociais ao mostrar as diferentes opções de arte e caligrafia para Mavie e Helena. Confirmando as suspeitas dos fãs, a tatuadora revelou que Rafaella é uma das clientes que atenderá hoje em uma clínica médica. A relação entre a artista e a irmã de Neymar é de longa data, com diversas tatuagens já feitas anteriormente.



Segundo a profissional, ela já possui uma ligação forte com a família de Neymar e a influenciadora. Ano passado, ela foi responsável por fechar a perna de Rafaella com uma série de desenhos. Inclusive, a tatuadora deixou claro que Rafaella sempre confia em seu trabalho.



Vale destacar que a irmã do famoso já possui uma tatuagem em homenagem ao sobrinho Davi Lucca, primogênito de Neymar com Carol Dantas. Agora, tudo indica que a jovem pretende estender a homenagem para as pequenas Mavie e Helena. Para quem não sabe, Rafaella e Amanda, mãe da suposta nova herdeira do craque, são amigas.

Irmã de Neymar deve fazer tatuagens com os nomes de Mavie e Helena Foto: Reprodução