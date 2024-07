Filho mais velho de Dodô, do Pixote, defende o famoso: 'Usaram ele' - Foto: Reprodução

Publicado 09/07/2024 11:03 | Atualizado 09/07/2024 11:05

Defende o Pai Dodô do Pixote nas Redes Sociais



Gabriel Petrovic, filho mais velho de Dodô, do Pixote, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (8) para defender o pai das recentes críticas feitas pela ex-mulher Lilian Mayumi. Em um desabafo sincero, o jovem, que também é cantor, falou sobre a relação com Dodô e a forma como ele sempre esteve presente e o apoiou.

"Rapaziada, vamos lá… Esse cara aqui, vou colocar o nome dele aqui. É o meu pai, tá ligado? Ele nunca deixou de me ajudar, nunca deixou de me fortalecer," iniciou Gabriel, rebatendo as acusações de Lilian. "Está rolando fofoca para caralh* desse cara que a vida inteira dele levantou os outros, ajudou, pagou as dívidas dos outros, de pessoas devendo facção porque não parava de jogar bingo", revelou.

Segundo ele, Dodô salvou vidas e sempre esteve disposto a ajudar quem precisasse, mesmo colocando sua própria vida em risco. "As pessoas usufruíram da fama, do carro, da casa, de tudo. A vida inteira desse cara, as pessoas usaram ele, para agora querer jogar tudo e por causa de dinheiro. O dinheiro é uma merd* no mundo! Só que esse cara é o meu pai e nunca deixou de me fortalecer. Até nos piores momentos", garantiu.

Emocionado, Gabriel finalizou: "Eu te amo de coração! Que nem um dia você falou para mim: ‘O mundo pode estar contra você, eu vou estar contra o mundo’. É a mesma fita para você, pai", declarou com os olhos marejados. Sobre Lilian Mayumi, ele foi direto: "Isso tudo, todos nós já esperávamos da pessoa dela. Uma pessoa arrogante, ingrata e que sempre quis ser famosa nas costas do meu pai", afirmou.