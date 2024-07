Wesley Safadão lamenta morte do filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares - Foto: Reprodução

Publicado 09/07/2024 10:36 | Atualizado 09/07/2024 10:37

Na manhã desta terça-feira (9), Wesley Safadão, de 35 anos, usou suas redes sociais para expressar sua tristeza pela morte de Arthur, filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares. Arthur, que tinha apenas 11 meses, sofria de uma malformação congênita causada pela síndrome de Patau.

Em seus stories do Instagram, o artista lamentou a perda: "Acordei agora com a triste notícia do falecimento do filhinho do meu amigo Zé Vaqueiro, que Deus traga o conforto ao seu coração, de sua esposa e de toda a família. Recebam meu abraço e meus sentimentos," escreveu Safadão.



Zé Vaqueiro e Ingra Soares comunicaram a morte do filho através de publicações emocionadas. "Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós," disseram em um comunicado conjunto.



Arthur estava internado na UTI de um hospital em Fortaleza desde seu nascimento, no dia 23 de julho do ano passado. Após meses de tratamento intensivo, ele finalmente foi para casa no dia 16 de maio deste ano. No entanto, no dia seguinte, a influenciadora revelou que ele havia retornado à UTI após sofrer uma parada cardíaca.



A notícia do falecimento de Arthur comoveu muitos fãs e seguidores, que enviaram mensagens de apoio e condolências à família. A luta de Arthur contra a síndrome de Patau e o amor demonstrado por seus pais durante esse período tocou profundamente a todos que acompanharam sua história.