Jojo Todynho rebate crítica de usuário após exibir curvas: 'Se manca' Foto: Reprodução

Publicado 09/07/2024 11:32 | Atualizado 09/07/2024 11:32

Jojo Todynho, como sempre, mostrou que não leva desaforo para casa. A cantora compartilhou nas redes sociais uma foto exibindo seu novo visual durante um passeio de lancha no Rio de Janeiro. A famosa, que passou por uma cirurgia bariátrica no ano passado, já perdeu mais de 50 kg graças à dieta e exercícios físicos. Porém, ainda precisa lidar com críticas ao seu corpo.



Durante o passeio, a artista posou para as fotos vestindo um biquíni de crochê com a parte de cima em formato de flor. Entre os comentários, um seguidor teria tentado desmerecer o corpo da funkeira: “Agora aí sim, tem todo meu respeito”, declarou ele. Segura de si, Jojo respondeu de forma direta: “Se manca”.



Após a cantora mostrar que não tolera críticas negativas, o apoio veio de diversas pessoas. “E desde quando ela precisa de respeito seu? Ela sempre mereceu respeito. Todos merecem”, pontuou um fã. MC Mirella também surgiu nos comentários para deixar seu elogio: “Top! Tá doido”.



Outros internautas fizeram questão de destacar a transformação física da cantora. “O incrível é que perdeu muitos quilos e não ficou flácida. Isso é difícil. Parabéns pelo esforço e foco”, disse um seguidor. Outra fã observou: “Podem falar o que quiser. Fez bariátrica? Sim. Mas que genética incrível, que pele, que físico”.