Casamento às Cegas: Casal que deu match e ficou de fora expõe reality - Foto: Reprodução

Casamento às Cegas: Casal que deu match e ficou de fora expõe realityFoto: Reprodução

Publicado 09/07/2024 15:16 | Atualizado 09/07/2024 15:19

A nova temporada d reality show Casamento às Cegas, da Netflix, está prestes a chegar ao fim. O último episódio, intitulado "O Reencontro", será exibido no dia 10 de julho e revelará quais casais ficaram juntos. Porém, um par em especial tem gerado muitas perguntas nas redes sociais: Muriel e Kaled.



O casal demonstrou uma conexão forte desde os primeiros episódios, chegando a noivar ainda na fase das cabines. No entanto, eles não participaram da lua de mel com os demais e não tiveram seu casamento exibido no programa. A situação deixou os fãs inquietos, uma vez que ao acompanhar a dupla nas redes sociais se depararam com o fato de que seguiram juntos fora do programa.

Muriel esclareceu a situação em um comentário no Instagram: “[Produtores da Netflix] Escolhem os 5 casais que eles acreditam que irá render mais conteúdo”, explicou, revelando que ela e seu par não despertaram o interesse dos organizadores do reality show para seguir na lua de mel e demais atividades.



Apesar de sua ausência na edição principal, Kaled esteve presente na festa na piscina e o programa exibiu alguns momentos do casal, confirmando que continuam juntos. Muriel revelou que eles estão fazendo planos concretos para o futuro, incluindo "pagar os boletos" para a festa de casamento.

Além disso, o casal tem compartilhado detalhes de sua relação nas redes sociais. Kaled postou um vídeo do encontro da amada com seus pais e Muriel também compartilhou momentos especiais do encontro em Magé, município do Rio de Janeiro. Com a aproximação do final do reality, o público está ansioso para ver se a história deles será apresentada no programa, ao menos no reencontro.