Após Babaioff, Alice Wegmann lamenta influencers na TV: 'Sou uma atriz'Foto: Reprodução

Publicado 09/07/2024 19:27 | Atualizado 09/07/2024 19:28

Armando Babaioff, de 43 anos, virou assunto nas redes sociais após reclamar sobre a perda de espaço para influencers na TV. O famoso questionou a preferência por subcelebridades para atuar em produções televisivas. Já a atriz Alice Wegmann, de 28, não só concordou com a crítica, como adicionou seu próprio desabafo.

Em seus stories do Instagram, a atriz lembrou de um teste que fez com o ator e como já foi "arrebatada" ao vê-lo performando no palco. "Sou uma atriz. Depois de ser um ser humano, uma cidadã, uma mulher, sou uma atriz. Inspirada pelo discurso do Babaioff, quero falar sobre o nosso futuro", iniciou a artista.

Refletindo sobre a geração das redes sociais, a famosa prosseguiu: "Somos uma geração que tem que se formar em medicina e Instagram. Em psicologia e Instagram. Em atuação e Instagram. Eu fiz 4 anos de teatro e tenho 17 anos de profissão, já aprendi sobre Shakespeare, mas nunca me ensinaram a ser uma it girl", refletiu.



Alice continuou seu desabafo, expressando sua paixão pela arte. "Eu amo moda. E amo influenciar vocês a lerem mais livros, verem mais peças, ouvirem mais músicas. Eu continuo compartilhando o que gosto todos os dias, mas de uns tempos para cá está todo mundo tão preocupado", ponderou.

Apesar do cenário, a jovem reforçou que não teme o futuro da sua profissão: "Esse é um post de conforto, porque acredito que a arte resiste a todas as crises, às guerras e pandemias. E vai resistir à epidemia da internet. Uma marca recentemente me procurou porque disse que 'meu feed era bonito', mas sequer sabia o que uma atriz representa para o seu país", desabafou.



Concluindo, ela falou sobre a busca por manter sua essência. "Carreira se constrói a longo prazo, bons atores são aqueles que permanecem. Ainda estou entendendo como conciliar minha verdadeira profissão e essa segunda profissão que o mundo me obrigou a ter. [...] Sou atriz. É isso o que sou. O resto de mim ainda é silêncio", finalizou ela, revelando um próximo projeto de filmagem no norte do Brasil.

