Cintia Abravanel abriu o coração sobre sua relação com o pai - Reprodução/Instagram

Publicado 10/07/2024 09:01 | Atualizado 10/07/2024 09:20

Cintia Abravanel abriu o coração ao falar sobre o estado de saúde atual de seu pai, Silvio Santos, que está afastado da televisão desde 2022. Em entrevista para a imprensa, ela revelou as incertezas sobre o retorno do icônico apresentador.

Apesar da dúvida do pai em voltar aos palcos, a preocupação da herdeira é outra: “O meu pai está ótimo. Às vezes, ele fala que vai voltar a trabalhar, outras, não. Diz que está com preguiça e ele pode ter preguiça… Mas o que mais me preocupa é a expectativa do público e a saudade das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais”, desabafou.



Ela explicou que Silvio já não tem a mesma energia de antes. “Ele é um senhor de 94 anos e não tem mais aquele pique e aquela disposição. Acho que ele merece descansar… Ele passou o bastão para a Patrícia, deu o programa para ela fazer do jeito dela, com a cara dela. O mesmo fez com todas as meninas e é isso. Mas, se um dia ele quiser voltar, ele volta”, afirmou.



Cintia também esclareceu sua decisão de não seguir os passos das irmãs e integrar a equipe do SBT. “Deus me livre e guarde. Nunca quis trabalhar na televisão, pois tenho um gênio muito forte e não conseguiria fazer do meu jeito. Foi muito bom ter ficado no teatro, fazer um trabalho incrível com o Centro Cultural. Me sinto realizada”, revelou.



Além disso, a herdeira mencionou que o apresentador já começou a dividir sua herança milionária. “O meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança, e eu acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu [...] Ele curte tudo e pergunta também. Outro dia ele perguntou sobre a TiJama (marca de pijamas de Tiago Abravanel)”, contou.