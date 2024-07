Assumiram? Juliano Floss e Marina Sena publicam foto com beijão - Foto: Reprodução

Assumiram? Juliano Floss e Marina Sena publicam foto com beijãoFoto: Reprodução

Publicado 09/07/2024 18:20 | Atualizado 09/07/2024 18:24

A cantora Marina Sena compôs um look mais que ousado para o show de Anitta em Ibiza, na Espanha, nesta segunda-feira (8). Com um cropped de strass que dizia “best tits on Instagram” (melhores tetas do Instagram) e um short com a frase “best ass on Instagram” (melhor bunda do Instagram), a artista atraiu olhares e provocou muitos comentários nas redes sociais.



Juliano Floss, namorado da cantora, não perdeu tempo e fez questão de elogiar a amada na publicação. Destacando o corpo de Marina e a mensagem provocativa de sua roupa, ele escreveu: “O melhor que tá tendo no planeta Terra”. A declaração, naturalmente, gerou ainda mais repercussão e comentários entre os fãs do casal.



O romance entre Marina e Juliano foi assumido recentemente, com uma série de fotos compartilhadas nas redes sociais durante uma viagem a Amsterdam, na Holanda. As imagens, divulgadas na quarta-feira (3), mostraram momentos de carinho e cumplicidade, oficializando o relacionamento e encantando seus seguidores.



A revelação do namoro também atraiu a atenção de amigos famosos. Mariana Goldfarb comemorou a novidade, brincando com a “era dos novinhos”, enquanto Anitta deixou emojis de coração na postagem. Tati Quebra Barraco também expressou seus votos de felicidade ao novo casal nesse momento especial.