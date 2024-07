Ex-BBB Matteus deixa de seguir Deniziane após assumir namoro com Isabelle Nogueira - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Matteus deixa de seguir Deniziane após assumir namoro com Isabelle Nogueira Reprodução / Instagram

Publicado 09/07/2024 18:51 | Atualizado 09/07/2024 18:52

Nesta terça-feira (9), a ex-BBB Deniziane abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais para interagir com seus seguidores. Durante a interação, a fisioterapeuta esclareceu o motivo pelo qual não tem mais compartilhado fotos de sua nova casa, despertando a curiosidade e a preocupação de seus fãs.



Em seus stories do Instagram, a influencer compartilhou a o pedido de um seguidor: "Mostra seu novo lar [emoji de oração]". Anny Ferreira, como é chamada, respondeu de forma sincera: "Depois de um acontecimento no Twitter eu não me sinto a vontade mais para mostrar", confessou ela, preocupando os fãs com o breve desabafo.



Tudo indica que o motivo está relacionado a uma suposta ameaça recebida por fãs de Isabelle Nogueira, atual namorada de Matteus Amaral, com quem Deniziane teve um romance durante o BBB 24. A situação tensa teria começado após alguns admiradores da manauara descobrirem o endereço da também ex-sister e divulgarem nas redes sociais, ameaçando atacar ela e seu filho.



Segundo uma fã de Anny, a ameaça foi clara e preocupante: "Fãs da Isabelle Nogueira descobriram o endereço da Deniziane e divulgaram aqui no Twitter falando que iriam atrás dela e do filho, e falando mais um monte de merda. Deniziane ficou preocupada com a segurança do filho, por conta disso não se sente mais a vontade de mostrar", explicou a seguidora nas redes sociais.

Após ter endereço revelado por fã de Isabelle, Anny Ferreira desabafa Foto: Reprodução