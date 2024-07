Após Maíra Cardi, Thiago Nigro debocha de rumores sobre separação - Foto: Reprodução

Após Maíra Cardi, Thiago Nigro debocha de rumores sobre separaçãoFoto: Reprodução

Publicado 09/07/2024 19:55 | Atualizado 09/07/2024 20:00

O influenciador Thiago Nigro finalmente se manifestou sobre as especulações que surgiram nesta terça-feira (09) acerca do seu casamento com Maíra Cardi. Os rumores indicavam uma possível separação do casal e tomara conta das redes sociais, gerando grande repercussão entre os seguidores e fãs da dupla.



Ao contrário do que muitos esperavam, o Primo Rico não só negou os boatos, como também fez questão de ironizar a situação. "Piada... PS: pra quem não entendeu nada, a 'notícia tão falada' seria o 'término do meu casamento'. Fonte: Arial 12", escreveu ele, acompanhado de uma foto mostrando seu nome entre os tópicos mais comentados no X, antigo Twitter.

O influenciador não se mostrou abalado com a notícia falsa. Além da resposta sarcástica, o coach de finanças também fez um pedido aos internautas: "Aproveitem o feriado e me deixem em paz, pessoal. Meu dia tá incrível. Que o seu também seja assim", completou o empresário. Com isso, deixou claro que os boatos não afetaram seu humor ou a relação com Maíra.



Mais cedo, Maíra Cardi também fez questão de desmentir as especulações e reafirmar a força do relacionamento: "Desse casamento, só saímos mortos! O Thiago foi o melhor presente que Deus apresentou a minha família - que agora é nossa: ele trouxe luz, paz, esperança, respeito e amor para todos nós!", declarou.