Abalada, Adriana Bombom homenageia a irmã gêmeaReprodução / Instagram

Publicado 09/07/2024 21:11 | Atualizado 09/07/2024 21:13

A morte de Andréa Soares, irmã gêmea de Adriana Bombom, pegou todos de surpresa na última quarta-feira (3). Já nesta terça-feira (9), a causa do falecimento foi finalmente revelada, trazendo um pouco mais de compreensão sobre a tragédia que abalou a famosa, familiares e amigos.



De acordo com a assessoria de imprensa de Adriana Bombom, Andréa faleceu devido a uma insuficiência pulmonar. A irmã gêmea da famosa foi encontrada desacordada no banheiro de uma casa onde trabalhava, localizada em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A notícia trouxe grande comoção nas redes sociais.



Após sofrer o luto com sua família e amigos próximos, Adriana Bombom utilizou suas redes sociais para prestar uma última homenagem à irmã. "Minha querida irmã! Estou triste demais com sua partida súbita! A dor de perder uma irmã gêmea, minha companheira desde o útero de nossa mãe. Irmã querida demais que compartilhou comigo tantos momentos difíceis e momentos bons", escreveu a apresentadora.



Expressando a dificuldade em lidar com o luto, ela continuou: "A sua perda é como a perda de um pedaço de meu ser! Sei que tenho que seguir adiante, mas não será fácil, pois foi tudo tão rápido e eu tinha ainda tantos planos pra gente desfrutar dessa vida e rirmos juntas!", declarou. "Que Deus te guie para um jardim tão lindo quanto a flor que você representa na minha vida! Seu sorriso permanecerá sempre em minha memória! Te amo!", encerrou.