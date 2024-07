Noivo de Marina Ruy Barbosa revela defeito da atriz em vídeo descontraído - Foto: Reprodução

Noivo de Marina Ruy Barbosa revela defeito da atriz em vídeo descontraídoFoto: Reprodução

Publicado 10/07/2024 09:22 | Atualizado 10/07/2024 09:22

Abdul Fares, noivo de Marina Ruy Barbosa, surpreendeu os internautas ao revelar um dos maiores defeitos da atriz. Durante um momento descontraído com a noiva, ele participou de um jogo que classificava as características negativas da ruiva. Em meio às revelações, ele deixou claro que Marina é ciumenta.



Marina decidiu compartilhar uma brincadeira com o noivo, assim, utilizando um filtro no TikTok para listar seus maiores defeitos em uma escala de 1 a 10. “Amor, vamos lá, você vai ter que falar os meus defeitos, tá?”, disse a atriz, dando início ao desafio. O empresário começou colocando as palavras “tímida”, “medrosa”, “desequilibrada”, “vingativa” e “grossa” nas últimas posições, negando que a ruiva possuísse essas características.



Quando surgiu a palavra “desconfiada”, Abdul inicialmente negou, mas Marina admitiu que desconfia, colocando o defeito em terceiro lugar. A palavra “fofoqueira” apareceu em seguida, ficando em quinto lugar. Por fim, surgiu “ciumenta”, e apesar de hesitar, o rapaz admitiu que a amada é um pouco ciumenta. Antes de finalizar a classificação, o vídeo acabou.



Marina e Abdul assumiram o relacionamento publicamente em meados de 2023. Recentemente, a atriz revelou que foi apresentada ao empresário por amigos em comum. O pedido de noivado aconteceu durante uma viagem a Dubai, realizada no jatinho particular do empresário para celebrar seu aniversário no ano passado. A ruiva mantém total discrição sobre os detalhes do casamento e da nova fase do relacionamento, e ainda não comentou sobre o noivado.