Celso Portiolli - Reprodução / Instagram

Celso Portiolli Reprodução / Instagram

Publicado 10/07/2024 11:11 | Atualizado 10/07/2024 11:19

Celso Portiolli vem ganhando mais espaço no SBT desde que Eliana saiu. Recentemente, o apresentador revelou ter recebido propostas de outras emissoras, mas decidiu permanecer no canal devido a uma multa gigantesca imposta por Silvio Santos.

"Teve um fato no meio da negociação, o Silvio proibiu de entrar no camarim dele e me usou como a pessoa para moralizar o negócio. Eu tava com a proposta da Globo", contou Portiolli no podcast de César Filho. "Mandei dizer para ele sobre essa proposta, ele mandou me chamar, quando entrei no camarim dele no outro dia, me achando o máximo, ele perguntou 'quem está te levando para a Globo?' e eu não podia falar", relembrou.

A negociação com Silvio Santos acabou resultando na inclusão de uma multa gigantesca em seu contrato, tornando inviável sua saída da emissora. "Ele me fez uma proposta e eu acabei ficando no SBT. Nesse momento, ele fez uma multa gigantesca no meu contrato, a partir daí todas as propostas que recebi a multa tornava a proposta inviável", explicou.

Apesar das ofertas tentadoras, o apresentador optou por continuar no canal, onde conquistou uma audiência impressionante após a saída de Eliana. "Hoje se eu quiser sair do SBT ou se o SBT quiser me desligar ficou mais fácil porque hoje é um contrato de confiança", disse.

Portiolli, que ganhou mais tempo de tela e uma audiência surpreendente, marcou 7,5 pontos em sua estreia, superando a Record TV e alcançando uma audiência melhor que o programa mais assistido de Eliana neste ano. Em seu Instagram, ele celebrou a nova fase do 'Domingo Legal' com quadros renovados e muita energia: "Só agradecer! Hoje foi o primeiro dia que nós fizemos o programa mais longo", declarou.