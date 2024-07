Bárbara Evans resgata escândalo com Andressa Urach e revela se perdoou - Foto: Reprodução

Publicado 10/07/2024 11:48 | Atualizado 10/07/2024 12:41

Bárbara Evans, de 32 anos, usou suas redes sociais nesta terça-feira (9) para relembrar os momentos polêmicos vividos durante a sexta temporada de A Fazenda. Exibida entre junho e setembro de 2013, essa temporada é considerada uma das mais memoráveis pelo público. Bárbara, que saiu como campeã, travou duras batalhas com Andressa Urach e Denise Rocha, cujas brigas ainda rendem memes nas redes sociais.



Apesar dos conflitos intensos no confinamento, a filha de Monique Evans parece não guardar ressentimentos em relação aos escândalos do reality show. Quando uma fã perguntou se ela havia perdoado Andressa e Denise pelo que fizeram durante sua participação programa, a influenciadora aparentou sinceridade em sua resposta positiva.

“Você perdoou a Andressa Urach e Denise Rocha pelo o que fizeram com você na Fazenda? Amo você”, questionou a fã. “Meu coração não tem lugar para coisas ruins. Graças a Deus tenho muitas coisas maravilhosas em minha vida. Aqui não tem espaço para guardar situações constrangedoras. Então, claro que sim, [perdoei]”, confessou a famosa.

Além de falar sobre os dramas do reality, Bárbara também abriu o coração sobre sua vida amorosa. Questionada se já havia sido traída em seus relacionamentos, ela foi sincera. “No meu casamento não. Bom, pelo menos eu acho que não [risos]. Mas com namorados já, e muiiiiitas vezes!!!”, revelou. Bárbara também deixou claro que não aceitaria abrir seu casamento, um tema que gera curiosidade entre seus seguidores.