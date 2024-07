Casamento às Cegas: Ingrid relata ?abuso sexual? de Leandro: ?Tenho Nojo? - Foto: Reprodução

Casamento às Cegas: Ingrid relata ?abuso sexual? de Leandro: ?Tenho Nojo?Foto: Reprodução

Publicado 10/07/2024 14:46 | Atualizado 10/07/2024 14:56

Ingrid Santa Rita, participante do reality show "Casamento às Cegas: Uma Nova Chance", confirmou durante o reencontro que seu casamento com Leandro Marçal chegou ao fim. A arquiteta teria acusado o personal trainer de assédio sexual, alegando que ele tentou manter o relacionamento de maneira “suja” e “imunda”. A mulher afirmou que a decisão de se separar foi necessária diante de tal comportamento.



Em uma declaração emocionante, Ingrid expôs os problemas enfrentados durante o casamento. "Quando eu escolhi você como meu marido, eu imaginei que por você ter três irmãs, você saberia o que não fazer. Você não soube. Você me desrespeitou por diversas vezes", desabafou. Ela ainda revelou que protegeu Leandro durante todo o reality, mas que suas ações tornaram a convivência insustentável.



Ingrid também falou sobre como tentou ajudar Leandro a lidar com seus problemas pessoais. "Eu te acolhi como homem, como homem preto, tirando todo o estereótipo de que um homem preto precisa estar sempre pronto para um sexo bom. Eu falei para você: 'Vai fazer terapia. Eu vou esperar. Eu vou ter paciência com você e quando tudo isso acabar e diluir, eu vou estar aqui ainda te esperando. A gente vai reconectar'", contou.

No entanto, segundo Ingrid, o ex-parceiro preferiu agir sozinho e a desrespeitou em diversas ocasiões. "O que você fazia Leandro? Você lembra? Você esperava eu dormir”, revelou. “Primeiro eu dormia pelada, depois eu dormia de calcinha, depois eu passei a dormir de pijama, depois eu peguei o travesseiro e fui dormir no meu sofá, fugindo de você na minha cama, no meu quarto, na minha casa. Você não me respeitou dia nenhum, por isso eu terminei com você", declarou.



Em seu desabafo final, a arquiteta detalhou o sofrimento que passou. "No dia que as minhas filhas me encontraram no chão tendo uma crise de pânico, eu pedi para você não me tocar e você não me respeitava. Eu tenho nojo de você. Eu quero deixar isso muito claro. Eu tenho nojo da sua voz, da sua boca. Não quero você perto de mim", disparou.