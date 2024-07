Em meio a críticas, Davi Brito, campeão do BBB 24, anuncia volta ao RS - Foto: Reprodução

Publicado 10/07/2024 16:14

O campeão do BBB 24, Davi Brito, fez um breve relato de suposto racismo nas redes sociais. O baiano contou que estava almoçando em um restaurante e recordou de quando era observado pelos seguranças no estabelecimento devido à sua aparência. Agora milionário, o ex-brother refletiu sobre sua trajetória.

O rapaz contou que, na época, vendia água próximo ao Terminal da Lapa, em Salvador, Bahia. “Passava por esses restaurantes do shopping aqui, os seguranças ficavam todos me olhando”, revelou. Davi explicou que tinha uma aprência diferente na época, pois usava o cabelo grande, e, sem citar o termo, deu a entender um contexto racista.

Vivendo outra realidade após a fama, o ex-BBB refletiu: “Hoje graças a Deus a favela venceu mais uma vez e vai continuar vencendo sempre. Porque Deus nos abençoa e a gente não esconde nada de ninguém, a gente trabalha certo, joga limpo”.

Por fim, ele voltou a agradecer aos fãs pela vitória na casa mais vigiada do Brasil. “Então muita gratidão mesmo a cada um de vocês que vocês foram comigo e me fizeram chegar até aqui, e só lembrando que eu sou do povo e o povo não sai de mim”, garantiu.