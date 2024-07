Iza fala sobre a primeira gravidez - Reproduçaõ de vídeo / TV Globo

Iza fala sobre a primeira gravidezReproduçaõ de vídeo / TV Globo

Publicado 10/07/2024 19:23 | Atualizado 10/07/2024 20:26

A cantora Iza anunciou nesta quarta-feira (10) o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Ela está grávida de Nala, fruto da relação, sua primeira filha. Em um vídeo, a famosa esclarece que foi traída pelo então namorado e deu ponto final no relacionamento.



Em seu perfil no Instagram, a artista fez um longo desabafo, afirmando que busca viver de uma “forma restrita”, mas não viu outra saída a não ser se pronunciar sobre o caso: “Esse caldo já entornou", afirmou, dando a entender que gostaria que os fãs soubessem por ela. Vale destacar que a amante teria tentado vender a revelação da infidelidade por R$ 30 mil para a mídia.

Nos comentários da publicação, ela recebeu apoio de seguidores, amigos e famosos. "Sinto muito, Iza. Que decepção. Que seu bebê te traga toda a felicidade do mundo por que você merece", afirmou Anitta. "Você é luz e só merece amor, te amo e tô contigo", declarou Clara Moneke. "Sinceramente, nem sei o que te dizer... Que você saiba que é muito amada por milhares de pessoas. Fique bem", desejou Gabi Luthai.

A atriz Jeniffer Nascimento fez uma declaração: "Te amo muito! Sintam-se abraçadas, você e Nala, por mim e Larinha. Gerar um ser é um dos momentos mais preciosos da nossa vida e isso ninguém tira de vocês duas! Que Deus te proteja dessas pessoas de baixa vibração para todo sempre", profetizou ela.

"Minha mae diz 'não sou eu que repito a historia, é a historia que se repete'. Fica bem, frô [sic], você tem saude, amigos, família e boas oportunidades de trabalho. A frustração será gigante, mas a vida volta a ser boa não demora muito. Lov, Lua. Tô aqui pra você, pro que for! Mesmo", destacou Luana Piovani.

Ao fim do pronunciamento, Iza acalmou os fãs ao deixar claro que sua atenção está voltada para a gestação de Nala. "Eu estou bem, eu estou feliz com o presente que deus me deu e pronta para lidar com essa situação no meu tempo", garantiu.