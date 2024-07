Filho de 14 anos de Ivete procura uma namorada: 'Não aguento mais' - Foto: Reprodução

Filho de 14 anos de Ivete procura uma namorada: 'Não aguento mais'Foto: Reprodução

Publicado 10/07/2024 19:13 | Atualizado 10/07/2024 19:13

O Marcelo Sangalo, filho de 14 anos da Ivete Sangalo, revelou estar cansado da vida de solteiro. O rapaz, que já foi apontado como affair da cantora Melody no passado, afirmou que agora tem interesse em um relacionamento. Aliás, o jovem até já planejou seu primeiro programa com a futura namorada.

Em seus stories do Instagram, o herdeiro se mostrou frustrado com a rotina de rapaz solteiro: “P*rra. Queria uma namorada pra ficar abraçado vendo filme”, desejou ele. “Não aguento mais ficar de revoada”, acrescentou, deixando claro que já não vê graça em aproveitar a “solteirice”.

A confissão do adolescente deixou os internautas se perguntando se em breve alguma garota de sorte teria a cantora Ivete Sangalo como sogra. Contudo, vale ressaltar que Melody já não está disponível, afinal a artista assumiu um relacionamento há cerca de um mês.

Nas redes sociais, o relato de Marcelo repercutiu. “Hétero top com 14 anos, não tem idade pra isso mesmo”, ironizou uma seguidora. “O pob do ‘Ivetinho’ queria chamar atenção de uma única boyzinha e acabou chamando da internet toda”, brincou outra. “Se ele tá cansado com 14 imagine eu com 25”, comparou um terceiro. “A puberdade é humilhante (risos)”, escreveu mais uma.