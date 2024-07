Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, publicou carta aberta no dia que morte do funkeiro completou 1 ano - Reprodução/Instagram

Publicado 10/07/2024 18:40 | Atualizado 10/07/2024 18:45

Após gerar repercussão com confusão envolvendo Fiuk, filho do cantor Fábio Jr., Deolane Bezerra agora se encontra no centro de uma nova polêmica. Isso porque a advogada teria ajuizado uma ação contra o cantor MC Misa, que a acusou de envolvimento na morte do marido, MC Kevin.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, no documento judicial, Deolane afirma que MC Misa declarou publicamente que ela teria mandado matar MC Kevin. O cantor ainda teria afirmado possuir provas em vídeos, fotos e áudios onde a influencer supostamente combinava a morte do funkeiro. Tais alegações levaram a influenciadora a tomar medidas legais imediatas para proteger sua imagem.



MC Kevin morreu aos 23 anos, logo após sofrer uma queda da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 2021. Na época, Deolane declarou que estava dormindo momentos antes de ser avisada que o marido havia se jogado do 5º andar do prédio, entre o vão do edifício e a piscina. As circunstâncias da morte do cantor geraram grande comoção e especulações nas redes sociais.



Para evitar mais danos à sua reputação, Deolane exigiu uma tutela de urgência que impede Misael de mencionar seu nome. A famosa também solicitou a remoção de vídeos do TikTok e do Instagram onde ele faz tais acusações. Além disso, a empresária pediu uma indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil e solicitou total sigilo sobre o caso.

Apesar do esforço de Deolane com sua imagem, nas redes sociais, as alegações do rapper dividem opiniões: "Se essa mulher não tivesse fazendo mal a ele, nada teria acontecido! Tenho certeza de que o Kevin não estava feliz com ela", afirmou um internauta. "Está certa! Falou m* agora aguenta", apontou outro.