Angélica surge sexy em cliques de lingerie - Reprodução / Instagram

Angélica surge sexy em cliques de lingerieReprodução / Instagram

Publicado 10/07/2024 20:29

Rio - Angélica elevou a temperatura da web ao compartilhar alguns cliques usando uma lingerie preta para lá de sexy. Nas fotos em preto e branco, publicadas no Instagram, a apresentadora ainda usou um look com camiseta, nesta quarta-feira (10).

fotogaleria

Na legenda da publicação, Angélica foi breve e escreveu apenas dois emojis de brilho. Nos comentários, os internautas ficaram mexidos com o nível de beleza da apresentadora e não economizaram nos elogios.

"Coisa linda", escreveu o apresentador e marido de Angélica Luciano Huck. "A gata está sinistra! Musa", comentou Dany Bananinha. "A mulher mais linda da história desse Brasil", elogiou um perfil. "Precisa comentar alguma coisa? Perfeição, é? Então tá! Angel maravilhosa", disse outro.