Alexandra Daddario anuncia gravidez

Publicado 10/07/2024 19:08

Rio - A atriz Alexandra Daddario surpreendeu a todos ao compartilhar um registro em que aparece grávida de seu primeiro filho. A artista, de 38 anos, que é casada com Andrew Form, de 55, é conhecida por interpretar papéis em produções como "Percy Jackson", "Baywatch: S.O.S. Malibu" e "The White Lotus".

Grávida de seis meses, Alexandra publicou uma foto, no Instagram, em que aparece em cima do balcão da cozinha de casa. Na legenda, ela brincou: "Animada para o meu filho ir para a pré-escola com os filhos da Margot Robbie e da Hailey Bieber".

Em entrevista à revista "Vogue", a atriz contou que precisou revelar a gravidez para os colegas de elenco devido aos enjoos matinais. "Eu estava no set, vomitando e tendo cenas de amassos com meus colegas de elenco logo depois. Na quinta semana, eu estava tipo, não tem como eu conseguir esconder isso", disse.

Sem entrar em detalhes, a atriz deu a entender que já esteve grávida antes, mas que sofreu um aborto. "Tive perdas. Esses tipos de perdas e traumas são muito difíceis de explicar, a menos que você tenha passado por eles. Eu realmente me identifico com todas as mulheres que passaram por esse tipo de coisa de uma forma que eu não entendia completamente antes. É muito, muito doloroso", desabafou.

Quando descobriu que estava grávida, Alexandra revelou que sentiu um misto de sentimentos. "Foi bem difícil de processar. Você tem muitos sentimentos complicados. Eu estava tão sobrecarregada com o trabalho. Parte de mim estava tipo, essa é a pior coisa do mundo. Então parte de mim estava tipo, isso é realmente uma ótima distração", contou.