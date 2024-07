Gretchen e Esdras de Souza fazem dancinha divertida - Reprodução/Instagram

Publicado 10/07/2024 17:22

Rio - Sem se importar com os ataques de haters, Gretchen, 65 anos, compartilhou um vídeo dançando empolgada a música "Preta", de Beto Barbosa, ao lado do marido, Esdras de Souza. A cantora usou um maiô verde-água e o músico, uma sunga combinando com a da mulher. "Amamos essa cor. E aqui na França em Menton fica mais lindo ainda", disse ela, nesta quarta-feira (10).

"Amoooooo ser muito bem casado com você e partilhar todos os momentos dessa vida passageira sempre ao seu lado", escreveu ele.

Sérgio Mallandro se divertiu com o jeito desengonçado de Esdras dançar e comentou: "Seu marido tá dançando igual a mim".

O vídeo recebeu mais de 4 mil comentários até o momento. "Namore com alguém que faças as mesmas loucuras que você", brincou uma seguidora. 'Gente, o que eu mais gosto: eles se fazem bem, estão felizes e quando vemos pessoas felizes e de bem com a vida, inspira o nosso dia a ser melhor! Estejam sempre felizes", disse outra internauta.