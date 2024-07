Ticiane Pinheiro revela como divide a guarda da filha, Rafaella, com o ex-marido, Roberto Justus - Reprodução / Instagram

Ticiane Pinheiro revela como divide a guarda da filha, Rafaella, com o ex-marido, Roberto Justus Reprodução / Instagram

Publicado 10/07/2024 16:22

Rio - Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas, nesta terça-feira (9), para interagir com seus seguidores do Instagram. Ela foi questionada por um internauta sobre como ela e o ex-marido, Roberto Justus, fazem a divisão da guarda da filha, Rafaella Justus, de 14 anos.

fotogaleria

"Por que a Rafa fica tanto com o pai?", perguntou a fã."A Rafa mora comigo e dorme no pai uma ou duas vezes na semana. Um final de semana ela fica comigo e o outro com o pai. Nas férias, ela fica metade comigo e a outra metade com o pai. Dividimos assim, só que ela acaba aparecendo mais para vocês quando está com o pai, porque eles costumam fazer mais fotos com o fotógrafo deles e postam mais", explicou a apresentadora.Além de Rafaella, Ticiane também é mãe de Manuella, de 4 anos, do casamento com César Tralli.