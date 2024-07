Rafa Justus curte parque da Disney com look grifado - Reprodução/Instagram

Publicado 10/07/2024 13:32 | Atualizado 10/07/2024 13:34

Rio - De férias com o pai, Roberto Justus e a madrasta, Ana Paula Siebert, Rafa Justus, 15 anos, está curtindo o passeio pela Disney também com a irmã Vicky. Ela compartilhou um clique com um look grifado com bolsa da Louis Vuitton e short da Gucci.

A bolsa é de um modelo transversal com uma mini pochete e está à venda no site da Louis Vuitton no Brasil por R$ 17 mil. O short colorido da grife italiana é de uma coleção antiga da marca, feito com seda, e pode ser encontrado em sites de brechós de luxo por 1,3 mil dólares, cerca de R$ 7 mil.



A filha de Ticiane Pinheiro com Justus posou em frente ao Castelo da Cinderella, no Magic Kingdom, um dos mais famosos parques de diversões da Disney, localizado em Orlando, na Flórida. "Onde a magia acontece", escreveu ela na legenda.



"Olha, acho que vi uma princesa da Disney", comentou Ticiane.