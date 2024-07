Karoline Lima surge de ’sereia’ em festa de 2 anos da filha, Cecília - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 10/07/2024 13:30 | Atualizado 10/07/2024 13:34

Rio - A influenciadora digital Karoline Lima surgiu vestida de "sereia" na festa de 2 anos da filha, Cecília, nesta quarta-feira (9). A comemoração aconteceu no Beach Park, um parque aquático em Fortaleza, no Ceará. A criadora de conteúdo, que fez mechas rosas no cabelo para a ocasião, compartilhou a reação da pequena ao ver a decoração no tema "O Oceano Encantado de Cecília".



"A diva em choque", escreveu Karoline nos stories, enquanto mostrava Ceci conferindo os detalhes, com direito a muitos balões, peixes, estrelas do mar e corais. Na ocasião, a aniversariante usou um vestido azul-claro cheio de bordados no tema da festa.