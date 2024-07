Nego do Borel - Reprodução do Instagram

Publicado 11/07/2024 09:29

Rio - Nego do Borel comentou o término do namoro de Iza e Yuri Lima , no Instagram, na noite desta quarta-feira (10), e lamentou o fato do jogador ter traído a cantora, que está grávida. Os internautas, então, lembraram que o artista pulou a cerca durante o antigo relacionamento com a influenciadora digital Duda Reis. O cantor disse que na época estava "perdido".

"Como que alguém trai a Iza? Ainda mais grávida? Aí não", escreveu Nego em um vídeo. Na legenda, ele assumiu que já traiu e demonstrou arrependimento. "Eu já traí e hoje me arrependo muito, um conselho para todos os homens, se for trair não namore".

Nos comentários da publicação, um usuário da rede social questionou Nego. "Como alguém trai a Duda?". O cantor respondeu: "Eu estava perdido, mas agora me achei". Outros internautas também repercutiram a postagem do funkeiro, que recebeu críticas. "Moço, volte a dormir que seu histórico é péssimo", escreveu uma internauta. "Traiu da mesma forma que você traiu a Duda e a agrediu", disparou o outro. "Ué, mas você fez igualzinho, ursinho pimpão!", declarou uma terceira pessoa.



Nego do Borel e Duda Reis assumiram o relacionamento em fevereiro de 2019 e terminaram dez meses depois. Em abril de 2020, eles se reconciliaram e, em junho, noivaram. O relacionamento chegou ao fim novamente em dezembro. Duda chegou a acusar o ex de agressão, traições e estupro. Atualmente, Duda está casada com Du Nunes e espera o primeiro filho.