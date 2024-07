Jogador Yuri Lima, do Mirassol, confirmou que vive romance com a cantora Iza - Reprodução/Instagram

Jogador Yuri Lima, do Mirassol, confirmou que vive romance com a cantora IzaReprodução/Instagram

Publicado 11/07/2024 07:35

fotogaleria

"Yuri ,você perdeu um mulherão da po**. Você virou inimigo do Brasil … Iza não merece alguém tão (emoji de vômito)", comentou um usuário da rede social. "Fez o gol do empate mas perdeu o melhor troféu que ele já teve", opinou outro. " Tão viril que restringiu os comentários na página pessoal. Man, teve coragem de fazer o que fez com a Iza e sua filha, mas tem medo de comentários? Assuma teus erros, ao menos isso! Porque caráter você não tem. Nunca amou e jamais vai saber o que é amar!", disse uma terceira pessoa.

Teve até quem pedisse a demissão de Yuri. "Uma traição dessas é motivo de demissão por justa causa! Muito justa, justíssima, justiça!", declarou um internauta. "Se demitir o Yuri, eu viro sócia torcedora", prometeu outro. Na última noite, o jogador teve uma participação ativa no jogo, que terminou empatado em 2 a 2. Ele marcou um gol e cometeu um pênalti, convertido pelo adversário.

Em meio à polêmica, Yuri ganhou mais de 130 mil seguidores no Instagram. Ele, no entanto, limitou os comentários de suas fotos.

Entenda

À espera de Nala, sua primeira filha, Iza revelou que foi traída por Yuri em um vídeo publicado no Instagram e afirmou que o relacionamento dos dois chegou ao fim. "Yuri Lima, o jogador, e eu, não somos mais um casal. Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso. Queria parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento, porque, afinal de contas, estou grávida e nunca na minha vida inteira imaginei passar por isso", lamentou ela, que recebeu o apoio de amigos famosos.