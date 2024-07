Neymar se surpreende ao assistir primeiros passos da filha - Reprodução

Publicado 10/07/2024 22:04

Rio - Neymar Jr utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (10), para compartilhar que a filha, Mavie, deu seus primeiros passos. Em seu story do Instagram, o jogador apareceu surpreso durante uma chamada de vídeo com Bruna Biancardi ao assistir o momento e lamentou não estar presente fisicamente na ocasião.

"Por poucos dias não consegui ver pessoalmente os primeiros passinhos da Mavie! Que menina sapeca, nem engatinhou e já tá quase andando", escreveu. Bruna repostou o story e refletiu sobre o momento. "Nossa pequena está crescendo tão rápido", disse.

Mais cedo, a influenciadora já havia mostrado a filha andando em seu Instagram. "Titias e titios desse Instagram, temos uma novidade a respeito da Maviezinha, sério. Eu ainda não acreditei que ela está tão grande, que ela cresceu tão rápido. Olhem o próximo vídeo e chorem comigo", relatou ao mostrar o momento.