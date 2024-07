Eliezer e a filha, Lua - Reprodução / Instagram

Eliezer e a filha, Lua Reprodução / Instagram

Publicado 10/07/2024 19:44

Rio - Eliezer se emocionou ao ouvir a filha Lua, de 1 ano, falar a palavra "papai" pela primeira vez, nesta quarta-feira (10). Através das redes sociais, o influenciador compartilhou um vídeo gravado pela mamãe, Viih Tube, onde a pequena está andando pelo corredor da casa quando começa a chamar o pai e surpreende a todos.

fotogaleria

"Papai", disse a menina. "Papai! Quem você tá chamando?", questionou Viih, fazendo Lua repetir a palavra. "Parabéns amor, você arrasou", elogiou a ex-BBB.Eli se derreteu pelo momento. "PAPAI! Eu só choro, eu já vi esse vídeo 1 milhão de vezes e eu choro em todas", escreveu ele na legenda do post.Lua é fruto do relacionamento de Eliezer com Viih Tube, que está grávida do segundo filho do casal. A primeira palavra dela foi "vovó". Em março, o influenciador contou que a bebê havia aprendido a falar mais uma palavra, "cocô", antes de "papai". Na época, ele demonstrou bastante ansiedade para que a filha aprendesse a chamá-lo.