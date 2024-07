Marido de Sasha, João Lucas revela inspiração em Xuxa para look de novo projeto musical - Reprodução

Publicado 10/07/2024 17:55

Rio - João Lucas, marido de Sasha Meneghel, abriu uma caixinha de perguntas para tirar dúvidas dos seguidores sobre sua nova música "Minuto de Saudade". Em seu story do Instagram, o cantor revelou que se inspirou na sogra, Xuxa, e contou como sua relação com o circo influenciou no novo projeto.

"Bom, 'Minuto de Saudade' foi inspirado nas minhas memórias. Quando eu era criança, eu era apaixonado, até hoje eu amo circo, mas meu sonho era ser artista de circo, era ter um circo. Então, a gente buscou muito dessas memórias afetivas, dessas referências que estão relacionadas a época que influenciou a minha infância, que são as tendências dos anos 90. Então para essa capa a gente olhou para isso e para toda a identidade visual de Minuto de Saudade e todas as outras musicas que compõem o álbum", disse.

Ao ser questionado se teria se inspirado do DVD da Xuxa sobre circo, João explicou: "Eu recebi muita mensagem, inclusive está veiculando bastante sobre essa inspiração por conta das ombreiras do look da Xuxa, enfim. E muito mais do que vocês imaginam e eu acho que vocês vão ver isso ao longo do processo, achar essas referências, a Xuxa fez muito parte desse processo meu da construção tanto desse álbum quanto principalmente do circo de 'Minuto de Saudade'".

"E eu tive a honra de ter acesso ao acervo do XSPB 5, que é o Xuxa Circo. Então, vou deixar para vocês verem e vocês vão caçar essas referências, essas influências e até mesmo coisas que vocês podem encontrar nesse projeto", contou.