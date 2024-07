Éder Militão parabeniza a filha, Cécilia - Reprodução / Instagram

Éder Militão parabeniza a filha, CéciliaReprodução / Instagram

Publicado 10/07/2024 17:30 | Atualizado 10/07/2024 17:31

Rio - Éder Militão publicou uma homenagem a Cecília, sua filha com Karoline Lima, para comemorar o aniversário da pequena, que completa 2 anos nesta quarta-feira (10). Nas redes sociais, o jogador compartilhou algumas fotos ao lado da menina e se declarou.

"Cecilia, minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia 10 de julho de 2022. Desde o primeiro momento que te vi, ainda tão pequenininha, já sabia que o maior estádio do mundo iria parecer minúsculo perto do amor que sentia por você", começou o jogador."O tempo está passando, você está crescendo e esse sentimento só aumenta. Perto ou longe, nossa conexão continua firme. Afinal, tudo o que eu faço na vida, dentro e fora de campo, é sempre pensando em você", afirmou."Minha filha, parabéns pelos seus 2 aninhos! Que Deus te abençoe e ilumine nossa família para que possamos, juntos, continuar construindo uma linda história! Papai te ama muito!", concluiu o zagueiro e lateral-direito do Real Madrid.Nesta manhã, Karoline fez uma festa com o tema sereia para Cecília com apenas 20 convidados da família em um espaço de eventos do Beach Park, no Ceará. O pai não participou da comemoração deste ano. Nos últimos meses o ex-casal se desentendeu algumas vezes e trocou farpas nas redes sociais e na Justiça.