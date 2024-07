Zé Vaqueiro e Ingra Soares - Reprodução / Instagram

Zé Vaqueiro e Ingra Soares

Publicado 10/07/2024 15:32 | Atualizado 10/07/2024 15:39

Rio - Zé Vaqueiro anunciou, nesta quarta-feira (10), o cancelamento de cinco shows de sua agenda dos próximos dias após a morte de seu filho , Arthur, de 11 meses, na última segunda-feira (8). No comunicado divulgado nas redes sociais do cantor, ele ainda agradece pelo apoio no momento difícil.

"Em virtude do falecimento de seu filho, Arthur, o cantor Zé Vaqueiro irá se ausentar até o próximo dia 17/07/2024, para ficar ao lado da família neste momento de imensa dor", disse um trecho da nota. Confira os shows que foram cancelados: 11/07 (Malhada de Pedras, na Bahia), 12/07 (Novo Alegre, no Tocantins), 13/07 (Araguaracema, no Tocantins e Barreira do Campo, no Pará) e 14/07 (Pedro Afonso, em Tocantins). "Agradecemos a compreensão de todos e também o carinho que a família tem recebido", concluiu.

Arthur, fruto do relacionamento de Zé com Ingra Soares, nasceu com uma malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13, também chamada de síndrome de Patau, e morreu após uma disfunção múltipla dos órgãos.

"Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson", dizia a nota publicada por Zé e Ingra ao anunciar a morte do pequeno na última segunda (8).