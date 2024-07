Zé Vaqueiro comunica a morte do filho, Arthur - Reprodução do Instagram

Zé Vaqueiro comunica a morte do filho, ArthurReprodução do Instagram

Publicado 09/07/2024 07:34 | Atualizado 09/07/2024 11:05

Rio - Filho do cantor Zé Vaqueiro e Ingra Soares, Arthur morreu aos 11 meses, na madrugada desta terça-feira, em Fortaleza. A causa do falecimento do menino, que nasceu com uma malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13, também chamada de síndrome de Patau, foi uma disfunção múltipla dos órgãos. A cerimônia de despedida será restrita aos familiares e amigos.

fotogaleria

Zé e Ingra comunicaram a morte do filho através de um comunicado publicado no Instagram. "Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson", dizia a nota.



A assessoria de imprensa de Zé também se manifestou sobre a morte de Arthur. "Com profundo pesar comunicamos o falecimento do pequeno Arthur Siqueira Duarte, ontem , 08 de julho, às 21h45 de disfunção múltipla dos órgãos", dizia um trecho do comunicado. "Próximo a completar seu primeiro ano Arthur descansou, mas deixou um legado de amor e fé para seus pais, que foram resilientes e nunca deixaram de acreditar no milagre da vida e no propósito de Deus. Neste momento expressamos toda nossa solidariedade a família", conclui.

Zé Vaqueiro e Ingra são papais de Daniel Martim, de 3 anos de idade, e Nicolly, de 13, de um relacionamento anterior de Ingra.