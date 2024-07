Prestes a completar 19 anos de profissão, Maisa faz retrospectiva: ’Que sorte a minha’ - Reprodução / Instagram

Prestes a completar 19 anos de profissão, Maisa faz retrospectiva: 'Que sorte a minha'

Publicado 10/07/2024 10:56 | Atualizado 10/07/2024 11:20

Rio - Maisa, de 22 anos, utilizou as redes sociais, na noite desta terça-feira (9), para refletir sobre a sua trajetória artística de quase duas décadas. A apresentadora e atriz celebrou a passagem pelos maiores canais de TV aberta do Brasil.



"Prestes a completar 19 anos de profissão. Que sorte a minha", escreveu a artista nos stories do Instagram. No registro, a jovem aparece na Record, Band, SBT e TV Globo.

A primeira aparição de Maisa na televisão foi em 2005, quando participou do programa de Raul Gil, da Record. Após isso, fez aparições em atrações da Band, cantando alguns hits da época.Em 2007, começou a apresentador os programas "Bom Dia & Cia", "Sábado Animado" e "Domingo Animado", do SBT. No ano seguinte, iniciou suas participações no "Programa Silvio Santos". No entanto, deixou o comando das atrações infantis em outubro de 2011, para interpretar a personagem Valéria Ferreira no remake de "Carrossel". Dois anos depois, retornou ao "Sábado Animado". Em 2019, conquistou no SBT um programa que levava seu nome.A apresentadora tomou a decisão de não renovar seu contrato com a emissora de Silvio Santos por conta de novos projetos pessoais e profissionais em outubro de 2020. Após isso, estrelou filme e séries da Netflix.Em 2024, a artista anunciou sua contratação pela TV Globo para interpretar a antagonista da novela "Garota do Momento", seu primeiro papel como vilã.