Igor Cosso e Heron Leal ficam noivos nas ilhas MaldivasReprodução/Instagram

Publicado 10/07/2024 14:52 | Atualizado 10/07/2024 14:54

Rio - O amor está no ar! Igor Cosso e o advogado Heron Leal anunciaram que ficaram noivos em uma postagem com direito a muitas fotos românticas em um passeio de barco nas Ilhas Maldivas.

"ESTAMOS NOIVOS! 5 anos juntos de muito amor e o futuro inteiro pela frente.", escreveu Igor na legenda da publicação do Instagram, nesta quarta-feira (10).

O ator Jhony Massaro comentou: "Lindos!!! Axé!!! Saúde!!!". "Parabéns!!!! Muitas e muitas felicidades para vocês queridos!", disse Lavínia Vlasak. Rodrigo Simas, Maísa, Miguel Rômulo e Débora Nascimento também reagiram à novidade.

"Toda beleza do mundo pra vocês Viva o amor", disse Nanda Costa. "Aaaaaah lindos!!!!!!! Mtas felicidades ", comentou Giovanna Ewbank.

'Orgulhosos de nós'

Cosso aproveitou o Dia do Orgulho LGBT+, em 28 de junho de 2020, para revelar sua sexualidade. Ele usou seu perfil em rede social para compartilhar uma foto ao lado do namorado, junto a uma legenda com declaração ao amado.

"Já que é pra perder seguidores, uma foto minha mais clara e bonita de amor", iniciou Igor Cosso, na legenda da publicação no Instagram. "Obrigado pelas energias boas! Sejamos felizes e orgulhosos de nós mesmos, sempre!", concluiu.